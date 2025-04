Câmara de Araçatuba debate punições para maus-tratos a animais

Na próxima segunda-feira (8), a partir das 19h, a Câmara Municipal de Araçatuba realizará a 11ª sessão ordinária do ano, com destaque para a votação de um projeto que endurece as punições contra maus-tratos a animais. A proposta prevê medidas mais rigorosas para responsabilizar infratores, reforçando a necessidade de proteção e conscientização sobre o bem-estar animal na cidade.

O projeto estabelece multas mais altas para casos comprovados de abuso, abandono e agressões, além de prever a cassação de alvarás de estabelecimentos comerciais envolvidos em práticas de maus-tratos. Também está prevista a criação de um canal direto para denúncias, facilitando a fiscalização e permitindo que a população colabore com o combate a essas infrações. A multa pode chegar a 15 mil reais aplicada em dobro em caso de reincidência, aos infratores da Lei, ou seja, para aqueles que praticarem maus tratos contra animais.

Outro ponto relevante da pauta é a oficialização de uma data fixa para o evento promovido pelo Atamor. A medida reconhece o impacto social da entidade e busca garantir apoio institucional para a realização do evento anualmente.