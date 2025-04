Mutirão oferece 100 vagas de auxiliar de produção em Araçatuba

O Balcão de Empregos de Araçatuba realiza, nesta quarta-feira, 9 de abril, um mutirão para preencher 100 vagas de auxiliar de produção no Frigorífico Humaitá.

O atendimento será das 9h às 14h, na Faculdade da Fundação Educacional de Araçatuba (FAC-FEA), localizada na Rua Maurício de Nassau, 1.191, Bairro Santana. A instituição apenas cederá o espaço e não tem vínculo com a iniciativa.

O salário é de R$ 1.810, com benefícios de alimentação e transporte. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo, mas não há exigência de experiência anterior. As funções envolvem separação de mercadorias, etiquetagem e pesagem, sem manipulação de embalagens. O trabalho será realizado no município de Guararapes.

Oportunidade para o desenvolvimento local