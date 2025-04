Prefeitura assume controle da Santa Casa de Buritama; VÍDEO

O prefeito de Buritama, Dr. Tiago Luiz de Oliveira (PP), oficializou, por meio do Decreto nº 5.195, de 3 de abril de 2025, a intervenção na Santa Casa do município. A medida entrou em vigor às 9h desta quinta-feira (03).

O chefe do Executivo municipal esteve na unidade de saúde acompanhado dos novos gestores e de apoiadores políticos, contando também com o suporte da Polícia Militar para garantir a transição administrativa. Apesar de alguma resistência por parte da administração anterior, a intervenção ocorreu sem a necessidade de ação policial.

Para conduzir a nova gestão da Santa Casa, o prefeito nomeou o advogado Dr. Davi de Brito Santos como interventor. Além disso, foram designados os seguintes responsáveis por áreas estratégicas:

Gestão Clínica – Ruthiele Dias Peres

Gestão Técnica – Mara Andrea Simonatto

Gestão Administrativa e Financeira – Alessandra Maruchi

Gestão Jurídica – Wesley Edson Rosseto

A reportagem tentou contato com o prefeito Dr. Tiago Luiz de Oliveira por meio de telefones institucionais e particulares, mas não obteve retorno. Mensagens enviadas via WhatsApp também não foram respondidas até o momento. Ao buscar esclarecimentos junto à Santa Casa, fomos informados de que o interventor não se encontrava no local. Procuramos ainda a Sra. Alessandra Maruchi, responsável pela gestão administrativa e financeira, que informou estar em reunião e, portanto, impossibilitada de atender à solicitação.

Posicionamento da administração anterior

A reportagem também entrou em contato com o até então administrador da Santa Casa, Sr. Roberto Nogueira Bastos, que afirmou, por telefone, ainda se considerar o responsável pela unidade. Ele informou que, durante a tarde, reuniria sua equipe jurídica para ingressar com medidas judiciais visando à anulação do decreto de intervenção expedido pelo prefeito.

.