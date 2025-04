Sindicato pede reajuste de 7,5% para servidores de Araçatuba

Uma reunião no Paço Municipal nesta quinta-feira, 3, discutirá o reajuste salarial dos servidores municipais de Araçatuba para o ano-base de 2025, com vigência a partir de 1º de maio. O encontro contará com representantes da Prefeitura e do Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e Região.

Segundo o sindicato, a proposta apresentada prevê um reajuste de 7,5%, sendo 4,83% referentes à reposição inflacionária com base no IPCA do ano anterior. A Prefeitura de Araçatuba possui cerca de 4.000 servidores ativos e 1.300 inativos.

Em 2024, o reajuste concedido foi de 6%, composto por 4,62% de recomposição inflacionária e 1,38% de aumento real.