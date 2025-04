Ney Matogrosso se apresenta neste sábado em Araçatuba

Os fãs de Ney Matogrosso já podem se preparar para uma noite inesquecível! O cantor, conhecido por sua voz inconfundível e performances marcantes, se apresenta neste sábado, 5 de abril, em Araçatuba. O show promete trazer grandes sucessos de sua carreira, em um espetáculo que combina música, arte e muita emoção.

Com uma trajetória consolidada na MPB, Ney Matogrosso é referência no cenário musical brasileiro, levando ao público interpretações únicas e uma presença de palco cativante. No repertório, não devem faltar clássicos como Sangue Latino, Rosa de Hiroshima e Poema, além de faixas do seu mais recente trabalho.

A apresentação acontecerá no recinto de exposições "Clibas de Almeida Prado" e espera atrair um grande público, reunindo admiradores de todas as idades.