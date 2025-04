Estado investe mais de R$ 1,3 bilhão na região de Araçatuba

O Governo de São Paulo anunciou nesta semana um pacote de investimentos para a infraestrutura rodoviária da região de Araçatuba. Dentro do programa “São Paulo pra Toda Obra”, um total de R$ 1,3 bilhão será destinado a 66 obras que visam modernizar rodovias estaduais e concedidas, melhorar a mobilidade e fomentar o desenvolvimento econômico.

Entre as intervenções previstas, Araçatuba receberá R$ 21,2 milhões para a pavimentação das estradas ART-234 que fica próximo da região do Traitu, e ART-436, em um trecho de 5,066 km. A estrada municipal ART-436 liga a rodovia Elyeser Montenegro Magalhães ao Condomínio Copacabana, que fica às margens do rio Tietê.

Já em Birigui e Coroados, as melhorias incluem R$ 3 milhões para a recuperação funcional das estradas CRD-040, BGI-348 e José Fernandes, abrangendo 6,1 km.