Câmara adia votação sobre identificação de imóveis desabitados

A Câmara Municipal de Penápolis adiou para o dia 22 a votação do projeto que obriga a instalação de placas identificando a propriedade ou o responsável por imóveis desabitados no município. O pedido de adiamento foi feito pelo próprio autor da proposta, o vereador Francisco José Mendes, o “Tiquinho” (MDB), que pretende realizar reuniões com representantes da saúde, administração e setor imobiliário para buscar soluções para o problema crônico dos imóveis abandonados na cidade.

O projeto tem como principal objetivo facilitar a fiscalização em imóveis vazios, especialmente no combate à dengue e outras doenças.

Outro destaque da sessão foi a aprovação de um projeto do Executivo que prevê uma suplementação orçamentária de R$ 46.540 para reajustes em repasses municipais e subvenção médica, além de um repasse adicional de R$ 100 mil para a Santa Casa.