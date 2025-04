Qualificação: Senac oferece cursos gratuitos em Araçatuba 

Os interessados devem apresentar originais e cópias do RG e CPF. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis no momento da inscrição.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Senac, enquanto houver disponibilidade de vagas. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, na avenida João Arruda Brasil, 500, São Joaquim.

O Senac, em parceria com a Prefeitura de Araçatuba , está com inscrições abertas para cursos gratuitos nas áreas de Beleza, Comunicação Inclusiva e Segurança Patrimonial. As formações incluem Manicure e Pedicure, Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Porteiro e Vigia.

O curso de Manicure e Pedicure oferece técnicas essenciais para cuidados com as unhas e acontece no período da manhã, das 8h às 12h, com 24 vagas disponíveis. Para participar, é necessário ter o Ensino Fundamental II completo e idade mínima de 18 anos.

Já o curso de Libras busca capacitar os alunos para a comunicação com pessoas surdas, promovendo a inclusão. As aulas serão no período da tarde e exigem Ensino Fundamental I completo, além de idade mínima de 13 anos.

A formação para Porteiro e Vigia qualifica profissionais para atuar na segurança patrimonial de condomínios e outros estabelecimentos. O curso será ministrado no período da manhã, das 8h às 12h, com 30 vagas disponíveis. Os participantes devem ter no mínimo 18 anos e estar cursando ou ter concluído o Ensino Fundamental I.