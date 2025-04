Etec de Penápolis abre seleção para auxiliares

A Etec (Escola Técnica Estadual) João Jorge Geraissate, em Penápolis, divulgou dois processos seletivos para a contratação de auxiliares docentes. As oportunidades são para as áreas de informática e agrícola, com uma vaga para cada setor.

Os contratados terão carga horária de 40 horas semanais e remuneração mensal de R$ 2.964,87. Além da formação exigida nos editais, os candidatos devem estar em conformidade com suas obrigações eleitorais e militares.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Centro Paula Souza, entre 3 e 17 de abril de 2024, até as 23h59. O processo seletivo inclui avaliação de memorial circunstanciado e prova prática.