Homem tem pernas feridas com facão em tentativa de homicídio

Um homem de 29 anos foi brutalmente atacado na noite desta quarta-feira, 2, no Residencial Eldorado, em Adamantina, aproximadamente 90 km de Araçatuba. Ele foi encontrado em um terreno baldio, pedindo socorro, com graves ferimentos nas pernas e nos braços.

De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa que passava pelo local ouviu os gritos e, ao se aproximar, viu que a vítima tinha cortes profundos nas pernas, na altura dos joelhos. O homem relatou que estava em uma casa abandonada, ao lado do terreno, com dois indivíduos quando uma discussão começou. Em meio ao desentendimento, os agressores usaram um facão para feri-lo e fugiram em seguida.

A polícia agiu rapidamente e prendeu um dos suspeitos cerca de 10 minutos depois do crime. O segundo envolvido foi localizado, posteriormente, em sua residência. Os detidos, de 51 e 39 anos, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil. O facão utilizado no crime foi encontrado em uma construção inacabada, apontada por um dos suspeitos como local onde havia deixado a arma.