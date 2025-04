Sebrae tem vagas para programa de pré-aceleração de startups

As startups em busca de validação do seu MVP (sigla para Minimum Viable Product ou Produto Mínimo Viável) e registro das primeiras vendas podem se inscrever no Start Digital, programa de pré-aceleração do Sebrae-SP com 250 vagas gratuitas abertas para o Estado de São Paulo. As inscrições podem ser feitas até 11 de abril, no link.

O programa é promovido pelo Sebrae for Startups, iniciativa do Sebrae-SP dedicada ao apoio às startups paulistas. Considerado o maior programa gratuito de pré-aceleração para startups do Estado de São Paulo, o Start Digital oferece cinco meses de apoio intensivo para que os empreendedores validem seus produtos, estruturem processos básicos de gestão, realizem as primeiras vendas e identifiquem fontes adequadas para captação de recursos.

Durante toda a jornada, os participantes receberão acompanhamento individual e online realizado por um profissional especializado em aceleração, além de acesso a uma rede com mais de 200 mentores experientes em diferentes áreas estratégicas, como tecnologia, governança, gestão, marketing, vendas e capital.