Judô de Araçatuba foi pódio no Brasileiro Regional 2025

Os judocas Davi Barcellos e Gabriel Lima levaram o nome de Araçatuba ao pódio do Campeonato Brasileiro Regional de Judô 2025, realizada em Porto Alegre (RS), no último final de semana. A competição reuniu aproximadamente 1.200 atletas de todo o país na Faculdade La Salle, na capital gaúcha. Davi foi vice-campeão na categoria -60kg, e Gabriel alcançou a 5ª colocação na categoria -42kg, ambos na categoria sub-13.

Os atletas são da Associação de Judô Araçatuba, em parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação (SMELR), orientados pelo técnico Geraldo Gonçalves, o 'Helinho'. “Além das conquistas individuais, a competição foi uma oportunidade para os atletas acumularem pontos no ranking nacional, reforçando a relevância do evento para o desenvolvimento esportivo”, ressalta o técnico.

A próxima competição da equipe será a Copa Open Ajinomoto 2025, de 25 a 27 de abril, no Ginásio Estadual Geraldo José de Almeida, em São Paulo (SP).