Câmara de Penápolis adia votação sobre identificação de imóveis

A Câmara Municipal de Penápolis adiou para 22 de abril a votação do projeto do vereador Francisco José Mendes, o “Tiquinho” (MDB), que propõe a obrigatoriedade de placas de identificação com o nome do proprietário ou responsável por imóveis desabitados na cidade.

O adiamento foi solicitado pelo próprio autor para ampliar a discussão. Segundo Tiquinho, a medida busca facilitar a fiscalização epidemiológica. Ele pretende se reunir com representantes da saúde, administração municipal e setor imobiliário nas próximas semanas.

O vereador também alertou sobre problemas no combate à dengue, incluindo o abandono de piscinas sem manutenção, e manifestou preocupação com áreas sob responsabilidade da prefeitura.

Já o vereador Roberto Delfino (MDB) destacou que, apesar dos serviços de coleta de lixo comum e reciclável, ainda há descarte irregular em terrenos. Ele defendeu ações para aumentar a conscientização da população.

A Câmara aprovou por unanimidade suplementações orçamentárias de R$ 46.540,00 para reajustes em repasses municipais e subvenções médicas e de R$ 100 mil para a Santa Casa. O vereador Dr. Rodolfo (PSD) informou que os recursos para o hospital contribuirão para a implantação de uma usina de oxigênio.