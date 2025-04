Abril começa com teatro e exposição cultural em Araçatuba

JOGOS: Jogos de Tabuleiro com a CIA. OFF

Gratuito

Local: Biblioteca Municipal Rubens do Amaral

Classificação: Livre

Data: 26 de abril

Horário: 15h às 20h

Informações: Saiba mais no perfil da organizadora @jessicacazelato

CINEMA PONTOS MIS: Passo a passo: a história do ballet de Paraisópolis

Gratuito

Local: CEU das Artes

Classificação: Livre

Data: 30 de abril

Horário: Sessões às 9h / 16h / 17h / 18h30

Duração: 50 min.

Informações: A exibição do documentário, que acontecerá no Cineteatro Silvia Regina Teodoro localizado no CEU das Artes (bairro Atlântico) é uma das ações do Circuito da Dança de Araçatuba.