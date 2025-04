Ecopontos de Araçatuba vão funcionar 24 horas por dia

A partir de segunda-feira, 7 de abril, os Ecopontos de Araçatuba operarão 24 horas por dia, todos os dias da semana. A mudança busca facilitar o descarte correto de resíduos e reduzir práticas irregulares.

As cinco unidades contarão com câmeras de segurança internas e externas para monitoramento em tempo real, especialmente no período noturno. Também serão instaladas cancelas eletrônicas nas portarias para controlar o acesso e a movimentação de veículos, garantindo a destinação correta dos materiais.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a ampliação atende à crescente demanda da população e reforça a gestão sustentável dos resíduos na cidade.

Ampliação

Além da ampliação do horário de funcionamento, a Prefeitura de Araçatuba está desenvolvendo um projeto para instalar mais dois Ecopontos: um no bairro Engenheiro Taveira e outro no São Rafael, ampliando a cobertura do serviço e facilitando ainda mais o descarte adequado de resíduos.

Ecopontos

Lago Azul: Rua José Guerra, 631

Claudionor Cinti: Rua Bruno Grenge, 231

São José: Rua Rafael Manarelli, 170

Country: Rua Odorindo Perenha, 2.220, em frente ao antigo Country Clube

Fundadores: Avenida dos Fundadores, 4.783 (final da avenida)

Como funciona

Os Ecopontos recebem gratuitamente pequenas quantidades de entulho, madeira, plástico, metal, vidro, papel, papelão, móveis, eletrodomésticos, lâmpadas, baterias domésticas e restos de capina, jardinagem e poda de árvores, desde que o volume não ultrapasse um metro cúbico.

Funcionamento

Todos os dias da semana, 24 horas