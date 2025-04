Birigui abre chamamento para estudos sobre abastecimento de água

A Prefeitura de Birigui publicou nessa terça-feira, 1º, um chamamento público para manifestação de interesse privado em estudos técnicos sobre o sistema de abastecimento de água do município. O edital prevê a realização de análises e diagnósticos visando identificar melhorias para os serviços prestados à população.

Segundo o que foi publicado no Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Birigui instaurou um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para receber estudos de pessoas físicas ou jurídicas do setor privado que apresentem, por conta própria, soluções para a melhoria dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A iniciativa busca atender às exigências do novo marco legal do saneamento e auxiliar a administração municipal na possível estruturação de um processo de contratação. Os interessados devem encaminhar um pedido por escrito, dentro do prazo de 15 dias corridos, contados a partir da publicação do edital.