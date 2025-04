PM prende homem por tráfico de drogas em área verde de Araçatuba

Policiais militares da Força Tática prenderam um homem por tráfico de drogas na tarde dessa terça-feira, 1º, no bairro Atlântico I, em Araçatuba. O suspeito, já conhecido nos meios policiais, foi abordado ao sair de uma área verde frequentemente utilizada para o comércio de entorpecentes.

Durante a revista, os agentes encontraram com ele 10 microtubos de cocaína, um celular e dinheiro em espécie. Ao ser questionado, o homem admitiu comercializar drogas e revelou onde escondia mais entorpecentes. Em buscas no local indicado, os policiais localizaram outros 80 microtubos com cocaína.

Diante das evidências, o suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso e responderá por tráfico de drogas.