Birigui abre inscrições para curso de podadores de árvores

A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, abrirá inscrições para o Curso de Podadores de Árvores entre os dias 3 e 16 de abril. A capacitação é voltada a profissionais que desejam se especializar no manejo adequado da arborização urbana.

Os interessados devem se inscrever presencialmente na sede da Secretaria, localizada na rua Roberto Clarck, 443, no Centro de Birigui, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço atualizado.

Com vagas limitadas, o curso abordará tanto conteúdos teóricos quanto práticos, incluindo a legislação vigente e as melhores técnicas para a poda de árvores no perímetro urbano. As aulas acontecerão entre os dias 22 e 25 de abril, das 8h às 10h, no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura, no bairro Jardim Morumbi.