Coleta do lixo é suspensa em Pereira Barreto

A cidade de Pereira Barreto enfrenta a suspensão da coleta de lixo após a Prefeitura romper contrato com a empresa responsável pelo serviço. A rescisão foi oficializada na segunda-feira, 31.

De acordo com a administração municipal, a empresa Líder Gestão Ambiental não estava cumprindo integralmente suas obrigações, comprometendo a regularidade da coleta e a operação do aterro sanitário. Além disso, a Prefeitura apontou a falta de equipamentos previstos no contrato e a interrupção do serviço na zona rural.

Em resposta, a empresa declarou que não foi previamente notificada sobre a rescisão e afirmou que a coleta vinha sendo realizada sem interrupções, negando qualquer descumprimento contratual.