Guararapes seleciona professor de Educação Básica I temporário

A Prefeitura de Guararapes anunciou a abertura de inscrições para a contratação temporária de um professor de Educação Básica I (PEB I), com contrato de sete meses. Interessados devem entregar o currículo até 4 de abril na Seção de Gestão Documental e de Expediente da Prefeitura, situada na rua Duque de Caxias, 1.165, bairro Jardim Dom Luiz Orione I. O atendimento ocorre das 9h às 11h e das 13h às 16h.

Para concorrer, é necessário comprovar experiência na área, apresentando cópia da carteira de trabalho assinada ou declaração do empregador. O cargo oferece remuneração de R$ 3.402,74 para uma jornada de 30 horas semanais. Os candidatos devem possuir ensino médio na modalidade magistério, curso normal superior ou graduação em pedagogia com habilitação para séries iniciais do ensino fundamental.

A análise da documentação será realizada em 7 de abril, considerando o tempo de serviço para pontuação. No mesmo dia, às 16h, os candidatos poderão conferir os resultados no Departamento de Educação, localizado na rua João Batistela, 715, Centro. A contratação está prevista para começar em 9 de abril.