Santa Casa abre sindicância para apurar morte de menina de 6 anos

A Santa Casa de Buritama informou nessa terça-feira, 1º, que instaurou uma sindicância administrativa para apurar o atendimento prestado a uma menina de 6 anos, que morreu no início da manhã de domingo, 30, na unidade.

A família da criança, residente em Lourdes, relatou que a mãe esteve no pronto-socorro da Santa Casa por três vezes em busca de atendimento para a filha, que apresentava dores na região do umbigo, sem que fossem realizados exames até a constatação do óbito.

"A investigação buscará ouvir todos os envolvidos, incluindo profissionais médicos, equipe de enfermagem, familiares e demais partes pertinentes, garantindo total transparência e compromisso com a verdade", informou a nota divulgada pelo hospital.