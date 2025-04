Araçatuba investe R$ 8,8 milhões em duas novas UBSs

A Prefeitura de Araçatuba lançou licitação para construir duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com investimento de R$ 8,8 milhões via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e contrapartida municipal.

A UBS Concórdia I (porte 3) atenderá até 9 mil pessoas e custará R$ 3,9 milhões, com R$ 2,7 milhões do Governo Federal e R$ 1,1 milhão do município. Localizada na Rua Jacynto Anhê, terá mais de 2 mil metros quadrados de área construída.

Já a UBS Porto Real II (porte 4) atenderá 12 mil moradores, com investimento de R$ 4,9 milhões, sendo R$ 4,45 milhões federais e R$ 525 mil municipais. A unidade ficará na Rua Igor Dourado e Castro, com estrutura superior a 2,6 mil metros quadrados.

Reorganização do atendimento

A UBS Concórdia I substituirá a UBS Umuarama II, que passará a ser uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já a UBS Porto Real absorverá parte da demanda da UBS São José, facilitando o acesso da população.

O prefeito Lucas Zanatta reforçou o compromisso com a ampliação da rede básica de saúde para reduzir filas e melhorar o atendimento. A secretária de Administração, Miriam Gon, destacou a transparência no processo licitatório, que será realizado por concorrência eletrônica.

As propostas podem ser enviadas a partir desta quarta-feira (2), até 16 de abril, com disputa de lances em plataforma digital.