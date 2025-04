Câmara cria comissão para novo plano de carreiras dos servidores

Quatro projetos aprovados, dois retirados e um rejeitado marcaram a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Araçatuba, realizada nesta segunda-feira, 31.



Entre as propostas aceitas, destaca-se a criação de uma comissão especial para estudar a implantação de um novo plano de carreiras e salários dos servidores municipais, iniciativa do vereador Denilson Pichitelli (Republicanos). O grupo terá 180 dias para concluir os trabalhos, com participação do sindicato da categoria, servidores e técnicos.

Dois projetos de mudanças no Regimento Interno foram aprovados. Um deles, de Arlindo Araújo (Solidariedade), regulamenta o uso do pedido de "pela ordem" para que vereadores se manifestem apenas sobre o tema em debate. O outro, de João Moreira (PP), permite a votação em bloco de requerimentos de informações oficiais.

O Executivo também teve aprovado o reajuste do auxílio financeiro para atletas amadores, fixado em R$ 71 mil por mês.

Entre os projetos retirados da pauta, está o que autorizava a Fundação Educacional Araçatuba (FEA) a vender um terreno no bairro Santa Rita de Cássia. Já a proposta do vereador João Moreira, que previa o envio eletrônico de indicações parlamentares à Prefeitura, também foi retirada.

Por outro lado, foi rejeitada a proposta do vereador Fernando Fabris (PL) que buscava desobrigar a construção de muros em terrenos não edificados, sob o argumento de facilitar a manutenção das áreas e estimular soluções urbanísticas mais integradas ao espaço público.