Tabela SUS Paulista repassa R$ 83 milhões à saúde de Araçatuba

O Governo de São Paulo, por meio da Tabela SUS Paulista, tem impulsionado o atendimento na rede pública de saúde, aumentando repasses para hospitais conveniados e reduzindo filas. No primeiro ano de vigência, o programa destinou R$ 4,3 bilhões para instituições do Estado, sendo R$ 83 milhões para 22 unidades da região de Araçatuba.

A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Estado da Saúde, permite que entidades filantrópicas recebam até cinco vezes mais pelos procedimentos realizados, em comparação à tabela nacional do SUS. Os recursos, provenientes do Tesouro Estadual, buscam melhorar a remuneração dos serviços e ampliar o atendimento à população. A medida, implementada pelo Governo, traz um impacto em 158 procedimentos, com um reajuste de mais de R$ 134 milhões.

“O programa tem reforçado a qualidade do atendimento e aproximado a população de um serviço público de saúde mais eficiente e acessível”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.