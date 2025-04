PM prende suspeitos e apreende menor por tráfico em Araçatuba

Os suspeitos tentaram resistir à abordagem, sendo necessário o uso de força física para contê-los e liberar o portão. Os envolvidos foram identificados como uma mulher de 34 anos, mulher do homem preso em fevereiro por tráfico de drogas; um rapaz de 21 anos e um menor de 17 anos.

A residência já é conhecida pelas autoridades como ponto de venda de drogas. Em fevereiro deste ano, um homem foi preso no local pelo mesmo crime. Diante da situação, os policiais tentaram acessar a casa, mas sem sucesso. Um dos policiais precisou pular o muro para entrar no quintal, onde flagrou um dos suspeitos descartando uma sacola plástica e outro entregando dinheiro a uma mulher, que guardava o valor em uma bolsa.

Na noite dessa segunda-feira, 31, durante patrulhamento preventivo, os policiais militares CB Freitas e CB Gleyson avistaram três indivíduos em frente a uma residência na rua Álvaro de Fonseca, no bairro Umuarama, em Araçatuba . Um deles, que estava de bicicleta, aparentava entregar dinheiro a outro suspeito. Ao perceberem a presença da viatura, os três fugiram. O ciclista conseguiu escapar, enquanto os outros dois entraram rapidamente na casa e trancaram o portão.

Na sacola descartada pelo jovem, os policiais encontraram 62 pinos de cocaína. Já na bolsa da mulher, foram apreendidos R$ 2.918 em dinheiro. Com o menor, foram encontrados R$ 10 em notas diversas e outros R$ 50 jogados no chão do quintal, valor que ele admitiu ser de sua posse.

Após buscas na residência, nenhum outro material ilícito foi localizado. Diante dos fatos, a mulher foi presa pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, enquanto o rapaz e o menor receberam voz de prisão por tráfico de entorpecentes. Todos foram encaminhados ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão dos dois adultos e a apreensão do menor, que permanecerá à disposição da Justiça.

Durante a ocorrência, um advogado compareceu ao local para representar a indiciada.