Provão Paulista abre vagas em faculdades na região Noroeste

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abriu inscrições para o Provão Paulista, que oferece 10 mil vagas para cursos superiores no segundo semestre. Na região Noroeste, há oportunidades nas Fatecs de Araçatuba, São José do Rio Preto, Jales e Catanduva, além dos polos da Univesp.

O processo seletivo é voltado a estudantes da rede pública que concluíram o ensino médio em 2024. São 7.458 vagas destinadas à rede estadual, enquanto o restante atende alunos de Etecs e outras escolas municipais e federais.

Os candidatos podem escolher até quatro opções de cursos nas Fatecs e quatro na Univesp. Entre as formações oferecidas estão Agronegócio, Análise de Sistemas e Gestão Comercial, além de licenciaturas e cursos de tecnologia na Univesp.