Motorista perde controle em pista molhada e bate em árvore

Uma mulher de 33 anos ficou ferida após o carro que conduzia colidir contra uma árvore na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Junqueirópolis, aproximadamente 150 kim de Araçatuba, nessa segunda-feira, 31.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a motorista trafegava no sentido Junqueirópolis–Dracena quando perdeu o controle do veículo devido à pista molhada pela chuva, resultando no acidente.

A vítima, moradora da cidade, foi socorrida pela equipe de resgate da concessionária Eixo SP e encaminhada ao pronto-socorro local com ferimentos leves.