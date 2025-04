Estado de São Paulo reduz roubos ao menor patamar desde 2001

O estado de São Paulo registrou, em fevereiro, a menor quantidade de roubos desde o início da divulgação das estatísticas criminais em 2001. O destaque foi a redução nos roubos de veículos e nos crimes em geral, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública.

Os roubos de veículos caíram 1,5% em comparação com o mesmo mês do ano passado, passando de 2.285 para 2.250 ocorrências. Já os roubos em geral, que incluem assaltos a bancos e cargas, apresentaram queda de 13,5%, totalizando 14.208 casos contra 16.427 registrados no ano anterior.

A capital paulista acompanhou essa tendência, com redução de 15,7% nos roubos em geral, somando 8.458 casos. Os roubos de veículos também diminuíram 9,2%, registrando 898 boletins de ocorrência.

Roubo de cargas atinge menor índice em 23 anos

O número de roubos de carga foi o menor desde 2003. Em fevereiro, foram registradas 350 ocorrências desse crime, uma redução de 16,4% em relação aos 419 casos do ano anterior. O combate da polícia a quadrilhas especializadas e receptadores contribuiu para esse resultado.

No interior do estado, onde as rodovias facilitam a movimentação de mercadorias, a queda foi ainda mais expressiva: 33,6%, com 73 registros.

Outro dado positivo é que, em fevereiro, não houve registros de roubos a banco em todo o estado.

Já os furtos em geral tiveram uma leve alta de 3,2%, totalizando 48.026 ocorrências. No caso específico de furtos de veículos, foram contabilizados 7.729 casos no mês, 15 a mais do que no mesmo período de 2024.