Andradina: Câmara aprova PDVI e renomeia rua

A Câmara Municipal de Andradina realizou, nesta terça-feira (31), sua 9ª Sessão Ordinária do ano. Entre os destaques da pauta, os vereadores aprovaram, em regime de urgência especial, um projeto de lei do Executivo que altera dispositivos da legislação que institui o Programa de Desligamento Voluntário Incentivado (PDVI) no âmbito municipal.

Também foi aprovado, em segunda discussão, o projeto de autoria do vereador André Lopes (PL), que renomeia o trecho da antiga Rua 6, no Residencial Costa Ville, como “Rua Anaide Pessoa da Silva”. A proposta segue para sanção do Executivo.

Durante o uso da tribuna, o vereador Guilherme Pugliese (União Brasil) cobrou providências para solucionar o transbordamento de um bueiro no bairro Nova Esperança, que vem causando transtornos aos moradores.

A vereadora Eloá Pessoa (PL) defendeu a valorização da cultura local, sugerindo a contratação de artistas andradinenses para se apresentarem nas festividades do aniversário da cidade, em julho.

Já o vereador Allan Marcelino (PL) informou ter se reunido com representantes do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) para tratar da renovação do convênio com o município.