Clínica psiquiátrica clandestina é fechada em Rio Preto

Uma clínica de reabilitação clandestina, instalada no distrito de Engenheiro Schmitt, em São José do Rio Preto, foi fechada nesta segunda-feira, 31, pelo Ministério Público, conforme divulgado pelo Portal G1.

Durante a operação, 42 internos foram retirados da chácara Estância Morada Campestre, onde a clínica estava instalada, e a proprietária do local foi presa em flagrante por cárcere privado. Ela deverá passar por audiência de custódia nesta terça-feira, 1º.

De acordo com a promotoria, os internos eram impedidos de sair do local e não podiam ter contato com suas famílias. Há relatos de agressões e até dopagem forçada dos pacientes. Um ex-interno relatou que "as pessoas que não queriam fazer as tarefas diárias aqui passavam por medicação, ficavam o dia todo dopadas, dormindo. Às vezes, não conseguiam nem voltar para o quarto."

Com a chegada das equipes da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde, da Assistência Social e da Guarda Civil Municipal, os internos aplaudiram a operação, demonstrando alívio e emoção.

A secretária de Assistência Social, Rafaela Moraes, informou que estão buscando contatar os familiares dos internos para que retornem às suas cidades de origem e que a Prefeitura fornecerá passagens para os que necessitarem. Além disso, os internos que só serão buscados na terça-feira passarão a noite no Albergue Noturno, enquanto aqueles com alterações clínicas ou psiquiátricas permanecerão sob a responsabilidade do CAPS.

O Ministério Público continuará investigando as denúncias e analisando a documentação do estabelecimento.