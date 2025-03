Ação do MP visa melhorar atendimento na saúde em Araçatuba

O MPSP (Ministério Público de São Paulo), por intermédio do promotor de Justiça Joel Furlan, ajuizou ação contra as Fazendas Públicas de Araçatuba e Santo Antônio do Aracanguá, do Estado de São Paulo, e contra a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. O objetivo é corrigir falhas na prestação dos serviços de saúde pública na região do interior paulista, diante da ineficiência na execução dos acordos firmados entre os entes públicos e a referida unidade hospitalar. A decisão foi divulgada na semana passada.

O processo fundamenta-se em diversas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado e relatos recebidos pelo MPSP, que denunciam superlotação, filas excessivas para consultas e cirurgias e o descumprimento dos pactos firmados. Relatórios do Conselho Regional de Medicina também ressaltam a precariedade das condições estruturais e operacionais da Santa Casa de Araçatuba, que, mesmo recebendo repasses milionários, não tem garantido um atendimento adequado à população.

Diante desse cenário, Furlan formulou diversos pedidos na petição inicial. Entre eles, a apresentação de um plano operativo, no prazo de até 90 dias, que assegure a execução dos acordos firmados entre as partes. Também foi solicitado que os municípios busquem novos convênios com hospitais estaduais e particulares para suprir a demanda reprimida, além da publicação periódica da lista de pacientes em espera e dos procedimentos realizados. Em caso de descumprimento, o promotor requer a aplicação de multas diárias e até a destituição da diretoria da Santa Casa.

Outro ponto central da ação é a suspensão do mecanismo “Vaga 0” – que permite a transferência imediata de pacientes para a Santa Casa sem garantia de estrutura adequada – enquanto perdurar a recuperação judicial do hospital. O MPSP ainda pede que o Estado e os municípios ampliem e cumpram as pactuações necessárias para assegurar a oferta de serviços de saúde de forma eficiente e transparente, garantindo o direito fundamental à saúde da população.