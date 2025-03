Mulher perde controle do carro e invade academia em Guararapes

Uma mulher de 37 anos perdeu o controle do veículo que dirigia durante uma manobra na rua Campos Sales, no centro de Guararapes, e acabou invadindo uma academia, na manhãdestasegunda-feira, 31. Apesar do forte impacto, ninguém ficou ferido, mas houve danos materiais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a condutora havia estacionado um Toyota Corolla no estacionamento de um laboratório, localizado ao lado da academia. No momento de sair do local, por motivos ainda desconhecidos, ela acelerou e perdeu o controle da direção, colidindo contra a fachada do estabelecimento e chegando a invadir o espaço interno, danificando equipamentos de musculação.

Ao sair da academia, a motorista ainda colidiu contra um veículo que estava estacionado corretamente na via. Populares que presenciaram o incidente se aproximaram para prestar ajuda.