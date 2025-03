Caminhão tomba na rodovia Marechal Rondon

Um caminhão carregado com materiais de ferro-velho tombou na rodovia Marechal Rondon, na altura do km 520+500 metros, sentido leste, no perímetro urbano de Birigui, na madrugada desta segunda-feira, 31. O acidente ocorreu por volta das 00h30, quando o motorista, cuja identidade não foi divulgada pela Polícia Militar Rodoviária, perdeu o controle do veículo e invadiu o canteiro central, resultando no tombamento.

Apesar do impacto, o condutor não sofreu ferimentos. Na manhã desta segunda-feira, o caminhão permanecia no local, causando a interdição parcial de uma faixa em cada sentido da rodovia.

Segundo informações apuradas no local, o veículo pertence a uma empresa de ferro-velho de Três Lagoas (MT). Tanto o proprietário da empresa quanto o motorista estavam presentes, auxiliando as equipes responsáveis pela remoção do caminhão.