Araçatuba tem o menor volume de investimentos industriais em SP

A Região Administrativa de Araçatuba foi a que menos recebeu investimentos industriais no Estado de São Paulo no período de 2022 a 2024, segundo a Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp), da Fundação Seade divulgadas na última sexta-feira, 29. Enquanto Campinas liderou com R$ 26,7 bilhões em aportes, Araçatuba registrou apenas R$ 20 milhões no período, um valor muito inferior ao de outras regiões. O baixo volume de investimentos reflete a menor presença de grandes indústrias no setor e reforça a necessidade de incentivos para o desenvolvimento econômico local.

Além de Campinas, outras regiões também receberam volumes expressivos de investimentos. A Região Administrativa de Sorocaba foi a segunda maior beneficiada, somando R$ 14,8 bilhões, enquanto Bauru registrou R$ 9 bilhões em aportes industriais. A Região Metropolitana de São Paulo também se destacou, com R$ 6,7 bilhões em investimentos, fortalecendo setores como o farmacêutico e de bebidas. Já os investimentos de caráter inter-regional, que não estão alocados em uma região específica, totalizaram R$ 21,2 bilhões.

O crescimento industrial no estado foi puxado pelo setor automotivo, cujos investimentos mais que triplicaram no período. Empresas como Volkswagen, Toyota e Great Wall Motors (GWM) lideraram os aportes, com foco na modernização de fábricas e no desenvolvimento de veículos híbridos e elétricos. Outros setores, como celulose e papel (R$ 8,3 bilhões) e químico (R$ 5 bilhões), também receberam investimentos significativos.