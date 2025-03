Chuvas marcarão início de abril em Araçatuba e região

O início de abril será marcado por variação entre calor intenso e pancadas de chuva em Araçatuba e região, conforme dados do radar meteorológico do IPMet/Unesp de Bauru. Entre terça-feira, 1º, e sexta-feira, 4, as temperaturas máximas devem oscilar entre 33°C e 34°C, com precipitações em diferentes momentos do dia.

A chuva mais significativa é esperada para sexta-feira, com acumulado próximo de 10 mm. No fim de semana, o calor predominará, sem previsão de chuva e com umidade relativa do ar em torno de 40%.

Para esta segunda-feira, 31, a Climatempo prevê pancadas de chuva com volume estimado em até 20 mm e 66% de probabilidade. O cenário de variação entre calor e chuva também se estende para outras regiões do estado, como São José do Rio Preto, Bauru e a capital paulista.