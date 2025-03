GCMs de Araçatuba e Birigui realizam curso para mulheres

Agentes femininas da GCM (Guarda Civil Municipal) de Araçatuba participaram, nesse domingo, 30, de um curso especializado em técnicas de abordagem e patrulhamento. A capacitação ocorreu no Estádio Municipal Adhemar de Barros e contou com a presença de guardas de Birigui, fortalecendo a troca de experiências entre as corporações.

O treinamento foi conduzido pelos guardas Daiane, Melo e Caballero, que compartilharam conhecimentos técnicos voltados à segurança pública. O objetivo foi aprimorar a atuação das agentes, proporcionando mais autonomia, preparo e confiança no desempenho de suas funções.

A iniciativa teve o apoio da Assema (Associação dos Servidores da Secretaria de Segurança Municipal de Araçatuba) e das Secretarias de Segurança de Araçatuba e Birigui. O secretário de Araçatuba, Júlio César dos Santos, ressaltou a importância da parceria entre os municípios para fortalecer a qualificação profissional e ampliar ações conjuntas de proteção à população.