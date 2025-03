Fiscalização aponta melhorias necessárias no transporte coletivo

Na última semana, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Birigui realizou uma fiscalização em toda a frota de transporte coletivo do município, serviço operado por empresa terceirizada. A ação teve como objetivo garantir a segurança e a qualidade do transporte, conforme previsto no contrato com a concessionária.

Durante a vistoria, foram analisadas a documentação dos motoristas e dos veículos, além das condições de circulação dos ônibus. Entre as demandas levantadas pelos passageiros, destacam-se a necessidade de um canal de atendimento telefônico com DDD local e um aplicativo que disponibilize informações sobre linhas, itinerários e horários.

A Prefeitura informou que a concessionária foi notificada e terá um prazo de 30 dias para atender às exigências apontadas. Além disso, nesta semana será disponibilizado um formulário online no portal da Prefeitura para que a população avalie a qualidade do serviço. A consulta ficará aberta por tempo indeterminado, e sugestões ou reclamações também poderão ser registradas na ouvidoria municipal.