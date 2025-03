Rocam prende homem com arma e drogas em Birigui

Na noite desse domingo, 30, durante um patrulhamento preventivo, a Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) abordou um veículo Chery Tiggo, ocupado por dois indivíduos, na rua Florindo Lot, no bairro São Brás, em Birigui. A ação foi motivada por denúncias de que, no dia 27 deste mês, o condutor do automóvel havia exibido uma arma de fogo e ameaçado torcedores do Palmeiras em um estabelecimento comercial durante a final do Campeonato Paulista.

Ao realizar a abordagem e a vistoria do veículo, os policiais encontraram um simulacro de pistola e uma quantidade de substância análoga a maconha. O motorista, que já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, admitiu que possuía uma arma em seu apartamento e autorizou a entrada da polícia no local.

Com apoio de outra viatura, policiais da Rocam foram até a residência do homem e, em contato com a mãe dele, adentraram no imóvel.