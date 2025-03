Ouvi! Vi! Vim! Esses verbos marcam uma das mais cinematográficas teofanias registradas nos livros Sagrados. A revelação envolve Moisés que, ao cuidar do rebanho do seu sogro, avista uma sarça que arde sem se consumir. O Criador externa sua inconformidade e indignação diante do tratamento pesado infligido pelos egípcios sobre os descendentes de Abraão, a quem qualifica de “meu povo”.

Diante do clamor ouvido, comovido pelo que afirma ter visto, o Soberano toma a solene decisão: decidi descer para libertar o meu povo. Claro está o caráter político da intervenção divina. Deus se importa com as situações de miséria e de sofrimento. Ouve, vê e dá a ordem para enfrentar a tirania egípcia, com a solene promessa de que estará ao lado das lideranças salvadoras.

A dimensão político-social do episódio que marca o nascimento dos hebreus como uma nação soberana confirma com cristalina evidência que Deus se importa com a situação social e política das pessoas. É pelo bem-estar do ser humano integral – alma, corpo e psique – que Deus se interessa. Seria totalmente despropositado o Criador ocupar-se exclusivamente da dimensão espiritual do ser humano enquanto ignora o aspecto material. Como se o homem pudesse estar bem espiritualmente e mal materialmente.