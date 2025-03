“Adolescência” com spoiler

“Adolescência” é o nome de uma série britânica, de quatro episódios, que está fazendo muito sucesso na Netflix. Conta a história de um garoto de 13 anos acusado de matar uma colega de escola de forma hedionda. A questão central da série não é descobrir quem matou a adolescente, até porque o assassino é revelado já no primeiro episódio.

O que está causando impacto e chamando atenção de pais, educadores e da sociedade em geral foram os motivos que levaram aquela vítima à morte. Jamie, o acusado, é um menino comum. Tem uma família de pais trabalhadores e irmã amorosa. Quando não está na escola, está no quarto dele, jogando e conversando com os amigos pela internet. O enredo parece familiar para você, leitor?

Pois é nesta hora de apresentar a internet dos jovens para o público espectador que a série dá um salto para um universo paralelo de bullying, cyberbulling e nomes estranhos, como “incels”, “red pills” e “machosfera”. E até aqueles emojis, as figurinhas com as quais normalmente ilustramos nossas conversas em aplicativos de mensagens, passam a ter significados muito peculiares no mundo juvenil.