Guarda Municipal atira em homem que atacou agentes

Um homem de 48 anos foi baleado no ombro na noite do último sábado (29), após atacar agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) durante uma abordagem em Birigui. O caso ocorreu na Avenida Augusto Marassi, no cruzamento com a Rua Antônio Capua, no bairro Ivone Alves Palma.

De acordo com a GCM, os agentes realizavam patrulhamento quando avistaram dois indivíduos. Um deles apresentou comportamento suspeito ao pegar um objeto no chão e arremessá-lo contra a viatura. Diante da situação, os guardas decidiram abordá-los.

Durante a revista pessoal, um dos homens não portava itens ilícitos e acatou as ordens dos agentes, sendo liberado em seguida. No entanto, o segundo envolvido começou a proferir ameaças e insultos contra a equipe. Um dos guardas manteve sua arma em punho, apontada para baixo, enquanto o homem levantava a camiseta e desafiava os agentes, afirmando que eles não poderiam atirar, pois ele não estava armado.

Em determinado momento, o suspeito se aproximou e desferiu um soco na cabeça de um dos guardas. O parceiro do agente tentou conter a agressão com uma tonfa (cassetete policial), mas o equipamento quebrou durante a ação. O agressor então investiu novamente contra o agente, desta vez utilizando um canivete. O guarda conseguiu se esquivar e efetuou um disparo.

Mesmo ferido, o homem continuou a resistir, sendo necessário o apoio de outras equipes para contê-lo e algemá-lo. Diante da gravidade dos ferimentos e do intenso sangramento, a própria Guarda Municipal prestou socorro imediato, encaminhando o homem ao pronto-socorro. Segundo a unidade de saúde, o projétil perfurou o pulmão e o intestino do paciente, saindo pelas costas.

O local foi periciado, e os investigadores recolheram a tonfa quebrada, o canivete utilizado pelo agressor e a arma do guarda responsável pelo disparo.

Investigação

Ainda segundo a GCM, o mesmo homem já havia tentado matar outro guarda municipal em uma ocorrência anterior. Um dos agentes envolvidos na abordagem deste sábado estava presente nesse caso, e o agressor teria se lembrado do episódio.

Agora, ele responderá pelos crimes de lesão corporal contra agente público, resistência e ameaça.

Defesa

Após análise da ocorrência, foi constatado que os guardas municipais agiram em legítima defesa diante dos ataques sofridos. Após o registro da ocorrência, os agentes foram liberados.