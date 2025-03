AEA perde para o Taquaritinga e busca reação no jogo de volta

Na tarde deste sábado (29), a Associação Esportiva Araçatuba recebeu o Taquaritinga no Estádio Adhemar de Barros para o primeiro duelo das quartas de final do Campeonato Paulista Série A4. A partida teve início às 17h, com grande presença da torcida, que aproveitou a promoção "Todos Pagam Meia" para apoiar o time comandado pelo técnico Wallace Lemos.

Mesmo contando com o incentivo dos torcedores, o AEA acabou derrotado por 1 a 0, com um gol de pênalti marcado por Gabriel Bozzolan no segundo tempo. Agora, a equipe terá a missão de reverter o placar no jogo de volta, marcado para o próximo sábado (5), às 15h.

O local da partida ainda não foi definido, já que o Estádio Municipal Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga, foi interditado pela Federação Paulista de Futebol por falta de laudos atualizados de segurança e prevenção contra incêndios. O Araçatuba buscará a virada para garantir sua vaga na semifinal da competição.