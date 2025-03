Churrasco On Fire chega a Araçatuba pelo quarto ano consecutivo

O festival terá um palco itinerante, descrito como o maior da América Latina, com 12 espaços distintos. A estrutura permite maior proximidade do público com os artistas, com elementos cênicos que se movimentam durante o evento. O show da dupla será realizado em um palco suspenso a mais de 10 metros de altura, com andares móveis e conexão com outras estruturas.

Durante a apresentação, Fernando preparará ao vivo um arroz carreteiro em um espaço dedicado no palco principal. O churrasco contará com cortes como picanha, ancho, chorizo, brisket, costela fogo de chão, cortes suínos, hambúrgueres e acompanhamentos tradicionais. Os pratos serão preparados pelo Team On Fire, grupo de mestres churrasqueiros do evento.

O festival também apresentará a "Máquina do Churrasco", uma carreta gourmet de 40m² fechada e 350m² aberta, criada para o evento. O espaço abrigará parrillas, esteiras para cortes premium e um segundo andar dedicado à produção de hambúrgueres.