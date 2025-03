GCM apreende drogas em Birigui; suspeito foge durante abordagem

Nesta sexta-feira (28), durante patrulhamento no bairro Vila Bandeirantes, em Birigui, a Guarda Civil Municipal (GCM) identificou uma residência suspeita de ser utilizada para o tráfico de drogas. O local já havia sido alvo de várias denúncias.

Os agentes avistaram dois homens saindo do imóvel denunciado e procederam com a abordagem. Com um deles, nada ilícito foi encontrado, e ele foi liberado. O segundo suspeito, um homem de 46 anos, portava duas porções de maconha e confessou ter comprado a droga de um morador da casa, identificado como um homem de 32 anos, pelo valor de R$ 10.

Diante da suspeita de tráfico, os guardas se dirigiram ao imóvel, que estava com o portão aberto. Ao perceber a presença da equipe, o morador fugiu pelos fundos, pulando muros de várias residências, e não foi localizado.

Dentro da casa, os agentes encontraram a companheira do suspeito, de 28 anos, que admitiu saber da atividade criminosa, mas negou envolvimento direto. Ela autorizou a entrada dos guardas, que localizaram documentos do fugitivo, R$ 182 em dinheiro, uma agenda com anotações relacionadas ao tráfico e uma balança de precisão.

No quintal, os guardas descobriram uma sacola enterrada contendo uma grande porção de maconha e quatro menores, além de pinos vazios de cocaína e outra balança de precisão. No corredor lateral da casa, outra sacola armazenava porções de maconha, cocaína e crack, todas prontas para venda, além de um saco com uma maior quantidade de crack.

Todo o material foi apreendido e levado à delegacia para registro da ocorrência. A mulher foi encaminhada à unidade policial para prestar depoimento e, posteriormente, liberada. O suspeito já foi identificado, mas continua foragido.