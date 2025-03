Protestos e discussões marcam aprovação de reajuste salarial

A primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Birigui ocorreu na sexta-feira (28), às 18h, convocada para votar o projeto de reajuste salarial e um novo formato de desconto por faltas no prêmio de assiduidade. Centenas de servidores lotaram o local para acompanhar a votação.

O projeto aprovado estabelece um reajuste de 7% nos salários dos mais de 3.200 servidores de Birigui, sendo 4,71% referente à reposição da inflação e 2,29% como aumento real. O vale-alimentação será elevado de R$ 590,00 para R$ 618,00. O prêmio de assiduidade, uma gratificação mensal para os servidores sem faltas, sobe de R$ 535,00 para R$ 575,00. No entanto, o novo formato de desconto implicará alterações: atualmente, cada dia de falta reduz o prêmio de forma linear, com o valor dividido por 30.



A partir do próximo mês, os descontos serão escalonados. Para os servidores com salários mais baixos, o desconto será de R$ 18,00 por falta, limitado a duas ausências por mês. Para aqueles que faltarem de 3 a 10 dias, o desconto será de R$ 28,00 por dia. Já os servidores com salários acima de R$ 6.000,00 terão o desconto de R$ 32,00 por falta, com o mesmo limite, e R$ 64,00 por faltas de 3 a 10 dias. Faltas superiores a dez dias, mesmo com justificativa, resultarão na perda total do prêmio, independentemente da faixa salarial do servidor.

Votação

Após a manifestação do vereador Tody, o projeto foi submetido à votação, sendo aprovado com 11 votos a favor e 3 contrários. Os vereadores que votaram contra foram: Tody da Unidiesel (AVANTE), Si do Combate ao Câncer (PSD) e Leandro Moreira (MOBILIZA). Votaram a favor do projeto: Andreia Belmonte (DC), Benedito Dafé (PL), Edson Fumaça (PSD), Everaldo Santelli (MDB), Fermino (PP), Marcos da Ripada (UNIÃO), Odair da Monza (PRD), Pastor Davi (PRD), Paulinho do Posto (AVANTE), Vadão da Farmácia (DC) e Zezinho Avanço (MDB).

Após a aprovação, uma grande manifestação ocorreu entre os servidores, levando à suspensão da sessão. O clima esquentou, e houve discussões verbais entre servidores e alguns vereadores que apoiaram a aprovação do projeto.

Gilson Paulino, presidente do SISEP (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais), afirmou: "Vamos pedir à prefeitura que informe o controle mensal do número de faltas dos servidores para avaliar se essa medida terá efeito. Eu entendo que não terá, pois nenhum servidor falta por simplesmente faltar."