Câmara de Penápolis discute mobilidade urbana e moradia popular

A Câmara Municipal de Penápolis aprovou, na segunda-feira (24), o requerimento do vereador Professor Bruno (PSD), que defende o prolongamento das ruas Brasil e Altino Vaz de Mello, com a abertura de passagem pela linha férrea, entre as avenidas Rui Barbosa e Adolf Hecht. O documento questiona a existência de estudos sobre a viabilidade e as dificuldades para a implementação dessa obra.

Segundo o vereador, as ruas Brasil e Altino Vaz de Mello são vias estratégicas para a mobilidade urbana e, com a possível desativação da passagem de trens pela cidade, a abertura de uma nova via ajudaria a aliviar o grande fluxo, especialmente na rua Amazonas.

O vereador Altair Reis (PL) mencionou que há restrições para a abertura de novas passagens no mesmo nível da linha férrea e sugeriu a alternativa de uma passagem subterrânea.

Além disso, a Câmara Municipal aprovou o requerimento da vereadora Professora Jandineia (PT) sobre a construção e entrega das 96 moradias populares verticais, destinadas aos contemplados que já realizaram a inscrição.



A vereadora questiona a fase das obras, a previsão de entrega, se o sorteio foi realizado, se a lista dos contemplados foi divulgada, se houve uma nova fase de inscrições e se todas as inscrições anteriores continuarão válidas. Ela destaca a necessidade de maior transparência nas informações, garantindo que os beneficiários tenham clareza sobre o andamento das obras e a entrega das unidades habitacionais.