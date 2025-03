Espetáculo aborda histórias de heróis e heroínas negros

Malaika, Babu e Zuri, netos da mesma avó, transformam memórias em brincadeiras e canções enquanto reinventam, à sua maneira, as histórias que ela lhes contou em algum outro dia, em algum outro lugar. A avó já se foi. Conforme narram as trajetórias de heroínas e heróis negros, as crianças entrelaçam passado e presente, relacionando suas histórias com um evento que ocorre além dos limites do quintal: um velório, para onde eles não podem ir. Confira mais alguns destaques da programação:

Piscina

No sábado, 29, e domingo, 30, às 14h, teremos Mergulho com snorkel, a ação propõe a experimentação do mergulho livre com a utilização de snorkel e nadadeiras. Para a atividade é necessário Exame Dermatológico e Credencial sesc atualizados. Recomendada acima de 12 anos

Pinball com Arduino

Também no sábado, 29, e domingo, 30, Deva Bhakta, educador em tecnologia e arte, às 14h, conduz um jogo artesanal estilo pinball, desenvolvido com Arduino, uma plataforma de hardware livre para projetos de robótica e eletrônica criativa. Atividade recomendada acima de 10 anos.

Oráculo Urutu e o corpo do ator