Campanha do Agasalho 2025 será lançada no dia 2 de abril

A Prefeitura de Araçatuba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), lança a Campanha do Agasalho 2025 no dia 2 de abril. Com o tema "Aqueça o Coração, aqueça a vida", a ação vai mobilizar toda a comunidade para beneficiar 500 famílias em situação de vulnerabilidade social, além de entidades assistenciais da cidade.

As pessoas terão um mês, até 2 de maio, para doar agasalhos, cobertores, meias, mantas, novos ou usados em bom estado. Os itens poderão ser entregues em diversos pontos de coleta espalhados pelo município, incluindo condomínios, escolas, secretarias municipais, bancos, entre outros. No material da campanha há um QR Code indicando todos os pontos para fazer a entrega.

Os donativos serão triados e entregues a famílias em vulnerabilidade social, com prioridade para pessoas em situação de rua, idosos, crianças e pessoas com deficiência. “A Campanha do Agasalho 2025, além de oferecer proteção contra o frio, busca também promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida dos atendidos”, explica a presidente do FSS, Lenice de Freitas.

Espírito solidário