Nova Emeb no Concórdia amplia vagas na educação infantil

A Prefeitura de Araçatuba abre, nesta sexta-feira (28), licitação para a construção de uma nova Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) no bairro Concórdia. O investimento estimado é de R$ 5.972.819,06, sendo R$ 5.737.882,19 provenientes do Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e R$ 234.936,87 como contrapartida do município.

A nova unidade terá 1.545,99 metros quadrados de área construída e seguirá o padrão FNDE de Creche Tipo 1, com capacidade para atender até 188 crianças, de 4 meses a 5 anos e 11 meses. A estrutura contará com salas de aula, berçários, refeitório, área de lazer e espaços pedagógicos adaptados à faixa etária.

A escolha do bairro Concórdia se deve à alta demanda por vagas na região e à necessidade de reduzir o deslocamento de alunos para outras unidades. Atualmente, Araçatuba conta com 66 Emebs, e a nova escola ampliará a oferta de vagas na educação infantil, atendendo ao crescimento populacional local.