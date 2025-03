Casal é encontrado morto a tiros em área rural de Valparaíso

Um casal foi encontrado morto na área rural de Valparaíso, especificamente na Fazenda Lajeado, na manhã desta sexta-feira, 28. As vítimas, um homem e uma mulher, apresentavam perfurações de tiro no peito e no rosto. A suspeita é que o crime tenha sido cometido na noite de quinta-feira, 27, ou na madrugada desta sexta-feira.

A princípio, a informação é que a mulher foi ferida por quatro tiros no rosto e três no tórax. Já o homem foi baleado três vezes no rosto. Até o momento, as autoridades ainda não conseguiram identificar os corpos.

A polícia foi acionada e está investigando o caso. A Polícia Científica também esteve no local para coletar evidências que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime. Os cadáveres foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal), onde aguardam reconhecimento.